И. Никитин: на Матче звёзд КХЛ готов работать 2-м тренером у Сони Гудим

Главный тренер «ЦСКА» Игорь Никитин поделился ожиданиями от Матча звёзд КХЛ, который пройдёт в Астане 13-14 января. Никитин будет главным тренером сборной дивизиона Тарасова.

«Конечно, принять участие в таком матче – это честь для меня. Не скажу, что испытал какие-то необыкновенные эмоции, получив приглашение. Всё-таки сейчас идут ответственные матчи, всё внимание на них, на ежедневную работу. Но надеюсь, что Матч звёзд станет некоторой отдушиной.

Пока я занят тем, чтобы готовить сюрпризы соперникам по регулярному чемпионату. Да и опыта участия в Матчах звёзд у меня нет. Так что надо поучиться у коллег, поспрашивать у тех, кто не один и не два раза побывал на таких мероприятиях. Приведу в Астану – займусь этим.

Идея Назарова с броском бутылки на дальность? Что ж, в школе я сдавал нормы ГТО, и там было метание гранаты. Так что опыт есть.

Моим помощником будет журналистка Соня Гудим? Приглашение девушек – хорошая идея, раньше такого никогда не было. Ну а мне придётся во время матча фильтровать лексикон. Готов передать ей все свои полномочия. Поработать у неё вторым тренером? А почему нет? Вторым тренером я работал достаточно долго", — цитирует Никитина официальный сайт КХЛ.