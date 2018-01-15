10-летняя серия Кольяно без пропусков игр закончена дисквалификацией на 2 матча

Нападающий «Анахайм Дакс» Эндрю Кольяно дисквалифицирован на две игры за неправильный силовой приём против форварда «Лос-Анджелес Кингз» Адриана Кемпе, сообщает официальный сайт НХЛ.

Форвард «уток» грубо атаковал шведского нападающего «королей», когда тот уже не владел шайбой. Арбитры матча оценили приём Кольяно двухминутным штрафом.

Нападающий «Дакс» прославился в НХЛ тем фактом, что не пропустил ни одного матча с начала своей карьеры в сезоне-2007/08. В нынешнем сезоне нападающий стал четвёртым игроком в истории лиги, проведшим 800 и более матчей подряд без пропусков. На момент дисквалификации на счету 30-летнего хоккеиста было 830 матчей подряд в НХЛ (учитывается только статистика в регулярных чемпионатах).



В этом сезоне Кольяно забросил пять шайб и отдал 13 результативных передач в 44 матчах.

Видео момента можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.