Руслан Карлин из «Северстали» признан лучшим нападающим недели в КХЛ

КХЛ определила лауреатов 21-й недели регулярного чемпионата в четырёх номинациях:

– лучшим вратарём признан Райан Запольски («Йокерит»), в двух матчах одержавший две победы, одну из них – на ноль, и пропустил лишь одну шайбу. Американский голкипер отразил 97,87% бросков;



– лучшим защитником признан Михаил Пашнин (ЦСКА), одержавший вместе с командой победы в двух матчах недели и отметившийся в них двумя голевыми передачами. Защитник завершил две встречи с общим показателем полезности «+4» (лучший результат в лиге среди игроков его амплуа), а также привёл три силовых приёма и заблокировал четыре броска соперников;



– лучшим нападающим признан Руслан Карлин («Северсталь»), одержавший победы в двух матчах недели и забросивший в них три шайбы. В обеих встречах (с «Салаватом Юлаевым» и «Ак Барсом») его голы становились победными. Показатель полезности череповецкого нападающего по итогам недели составил «+2»;



– лучшим новичком признан нападающий Рафаэль Бикмуллин («Нефтехимик»), в двух гостевых матчах набравший 2 (1+1) очка. Заброшенная шайба в матче с «Торпедо» стала для Бикмуллина дебютной в КХЛ. 20-летний нападающий завершил обе встречи с положительным показателем полезности при общем показателе «+2», в среднем проводил на льду 14 минут 10 секунд и провёл восемь силовых приёмов.