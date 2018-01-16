17-летний Далин станет самым молодым шведским хоккеистом в истории ОИ

В состав сборной Швеции на Олимпийские игры — 2018 попал защитник «Фрёлунды» Расмус Далин. 17-летний хоккеист станет самым молодым шведским игроком в истории Олимпийских игр.



В нынешнем чемпионате Швеции Далин принял участие в 28 матчах, записав на свой счёт 11 (5+6) результативных баллов.



«Чувствую себя фантастически, счастлив своему вызову на ОИ», — рассказал игрок.



Далин — один из фаворитов грядущего драфта НХЛ. Он также съездил на МЧМ-2018, где завоевал второе место с молодёжной сборной, в финале уступив команде Канады — 1:3.



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Стал известен состав мужской сборной Швеции на ОИ-2018