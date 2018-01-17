Азеведу: ничего не могу поделать с тем, что меня нет в составе Канады на ОИ-2018

Нападающий «Ак Барса» Джастин Азеведу прокомментировал победу над «Йокеритом» (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Очень рад тому, что вернулся после травмы и впервые за продолжительное время сыграл дома. Здорово, что выиграли. Мы сегодня сыграли очень командно. Отлично сыграли в меньшинстве, пропустили только втроём против пятерых. Это очень важная победа для нашей команды.

Невызов в сборную Канады на Олимпиаду? Случилось то, что случилось, я ничего не могу с этим поделать, нужно смотреть в будущее. После турнира в Сочи я не разговаривал с главным тренером Уилли Дежарденом, — передаёт слова хоккеиста «Спорт Бизнес Online».