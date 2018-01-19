Савицкис: фанаты могут создать клуб ведьм и гулять в парке, а мы – клуб «Динамо»

Председатель совета директоров рижского «Динамо» Юрис Савицкис поделился мнением о ситуации вокруг одного из давних болельщиков команды Юриса Петерсонса, которому запретили посещать матчи в образе ведьмака.

«Никакой войны с болельщиками нет. Наши фанатики очень хорошие, мы их очень уважаем и любим. Но немножко они запутались, надо всё-таки различать: болельщики «Динамо» и болельщики отдельного символа, который мне не совсем нравится. Он многим не нравится. Но мы этот символ терпели, однако решили сделать эту ситуацию положительнее, вот некоторые болельщики и запутались. Им оказалось ближе с этим человеком проводить время, решили за него стоять, забыв о том, что они болельщики рижского «Динамо». Надо будет потихонечку вернуть их в это направление. Будем с ними разговаривать. Каждый же может ошибиться.

Мы же начали с компромисса, сказали: «Давайте думать о каком-то положительном, весёлом символе». Как-то получилось так, что этот товарищ, Юрис Петерсонс, центральная фигура в рижском «Динамо». Но он никак не влияет на достижения клуба. Болельщики говорят, что Савицкис его убирает, потому что хочет найти виноватого. Но это надо ж быть совсем, верить во что-то другое, чтобы сказать, что из-за какого-то фетиша что-то происходит.

Ведьмак мне не мешал, наоборот, казалось, что весёлый. Но я взрослый человек, а с самого начала стали приходить родители и жаловаться, что дети боятся. Решили убрать, но не думали, что будет такая реакция. В понедельник, 22 января, пригласил наших болельщиков, чтобы поговорить. Если хотят, пусть создают клуб ведьм и ходят по парку. А мы — клуб «Динамо», — передаёт слова Савицкиса корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.