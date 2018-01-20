Брюквин: дома «Динамо» играет слабее, у нас переизбыток ответственности

Нападающий московского «Динамо» Владимир Брюквин поделился впечатлениями от матча с «Адмиралом» (4:0).



«Конечно, шансы на плей-офф у нас ещё есть, поэтому выкладываемся на сто процентов, чтобы выигрывать в каждом игровом моменте и заслужить победу. Матч со “Спартаком” был очень важным, его надо было выигрывать. Обидное поражение, но это хоккей, здесь есть следующая игра, где можно реабилитироваться и показать всё что можешь. У нас ещё будет матч со “Спартаком” на этой арене. Дома мы играем слабее, чем на выезде. С чем это связано? Не знаю. Дома мы должны себя чувствовать более раскрепощёнными, но у нас был переизбыток ответственности. Подпортил ли “Спартак” карму соседства? Не думаю, я не суеверный.



Мы подготовимся к игре со СКА, выйдем там, как на последний матч, и отдадим все силы. С ребятами есть взаимопонимание, и мы стараемся его показывать. Сегодня я забросил в сочетании с Тарасовым и Игнатушкиным, но мне без разницы, с кем забивать. В целом по сезону мог бы и больше забить, если бы не перерыв, связанный с известными событиями”, — передаёт слова Брюквина корреспондент “Чемпионата” Владислав Уткин.

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