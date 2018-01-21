Защитник-новичок Пулок установил рекорд «Айлендерс», набрав 5 очков в матче

Защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Райан Пулок установил клубный рекорд в матче с «Чикаго Блэкхоукс» (7:3).



Пулок отметился заброшенной шайбой и сделал четыре результативные передачи, став первым защитником-новичком в истории «островитян», который набрал пять очков в одном матче.



В первых 33 матчах сезона 23-летний Пулок набрал 9 (3+6) баллов за результативность. Он проводит третий сезон в НХЛ, но считается новичком, так как в первых двух сезонах сыграл только 16 матчей.

Видео, в котором Пулок набирает пятое очко в матче, можно посмотреть также на официальном сайте НХЛ.