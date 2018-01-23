Сушинский – о шансах «Авангарда» на плей-офф: есть 2 игры, всё зависит от нас

Член совета директоров «Авангарда» Максим Сушинский поделился мнением о шансах клуба на плей-офф.



«Я буду тесно работать с командой и заниматься трансферной политикой. Сейчас у «Авангарда» непростая ситуация, сказать большее сложно. Если брать процентное соотношение, то мы пока не попадаем в плей-офф. Но есть две игры. Если мы их выигрываем, то мы в плей-офф. Всё напрямую зависит только от нас. Скоро я приеду, и тогда начнём наше общение с тренерским штабом. Будем разговаривать о дальнейшей подготовке, есть полтора месяца на время олимпийской паузы. Может, я подскажу какие-то свои видения. Пообщаемся, поработаем вместе», — сказал Сушинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Сушинский: когда в команде всё хорошо, корпоративы и драки сглаживаются Управленец прокомментировал слухи о том, что в скором времени он может сменить Шалаевых в «Авангарде».