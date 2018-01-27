Купер — о самостоятельной работе Кучерова летом: он просто хотел стать лучше

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер прокомментировал тот факт, что нападающий команды Никита Кучеров прошлым летом много занимался самостоятельной подготовкой к сезону.

«Если игрок хочет становиться лучше и сильнее, то это должно быть внутри него. Кучеров просто хотел стать лучше», — приводит слова Купера официальный «твиттер» команды.

Российский форвард ушёл лучшим бомбардиром сезона на перерыв, посвящённый Матчу звёзд, который состоится 28 января 2018 года в Тампе. В активе Кучерова 63 (27+36) очка в 49 играх.