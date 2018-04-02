ЦСКА пропустил 20 шайб в плей-офф-2017/18, при Нестерове – 9, Марченко – 8

ЦСКА потерпел поражение от СКА в третьем матче серии финала Западной конференции плей-офф Кубка Гагарина. Матч завершился со счётом 5:2 в пользу подопечных Олега Знарка. Команда Игоря Никитина потерпела самое крупное поражение в этом розыгрыше плей-офф.
В нынешнем плей-офф «армейцы» пропустили 20 шайб в 13 матчах. При девяти из них на льду находился защитник Никита Нестеров, при восьми его напарник – Алексей Марченко.
В третьем матче серии со СКА Нестеров и Марченко находились на льду при трёх заброшенных шайбах команде из Петербурга.
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ЦСКА на домашнем льду выглядел блекло. Так команду Олега Знарка не победить.