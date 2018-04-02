Григоренко: ЦСКА уступил СКА в настрое, играть нужно все 60 минут

Нападающий ЦСКА Михаил Григоренко прокомментировал поражение от СКА со счётом 2:5 в третьем матче финала Западной конференции. Счёт в серии 2-1 в пользу СКА.

«Первый первый период провалили, начало второго — тоже, потом уже зацепили игру, добавили. Но, когда проигрываешь — 1:4, тяжело что-то сделать. У СКА очень хорошая команда, много сильных хоккеистов, они знают, как играть по счёту. В первом периоде в настрое уступили, можем лучше играть. Сегодня были отрезки, когда показывали, что можем играть. Но это нужно делать все 60 минут.

Не знаю, был ли это худший матч со СКА, проиграли, всё-таки серьёзный у нас соперник. Капризов — хороший игрок, с ним приятно действовать, у нас получается», — передаёт слова Григоренко корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.