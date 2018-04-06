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Гадамчик возглавит юниорскую сборную Чехии в 2019 году

Гадамчик возглавит юниорскую сборную Чехии в 2019 году
Хоккей / Чемпионат мира U18 – U20

Федерация хоккея Чехии назвала имена главных тренеров молодёжной и юниорской сборных на следующий сезон.

Наставником молодёжной команды станет Вацлав Варада, который на данный момент является главным тренером клуба «Тршинец». Он продолжит работать с хоккеистами 1999 года рождения, сборную которых он возглавлял на юниорском чемпионате мира 2017 года.

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Юниорскую сборную Чехии возглавит Алоис Гадамчик, последним местом работы которого был клуб «Комета» в сезоне-2015/16. 65-летний специалист в своей карьере несколько раз тренировал взрослую сборную Чехии и выиграл с ней бронзовые медали Олимпиады-2006 в Турине.

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