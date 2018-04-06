Фанат «Ванкувера» выиграл $ 397 тыс. в клубной лотерее

Один из болельщиков «Кэнакс» выиграл крупную сумму, которая по канадскому законодательству не будет облагаться налогом, в клубной лотерее «50/50».

Подобную игру проводит большинство клубов НХЛ на каждом домашнем матче. Одна часть из вырученных средств идёт на благотворительность, а другая — достаётся победителю розыгрыша. Выигрыш фаната «Ванкувера» стал рекордным из-за повышенного ажиотажа вокруг последнего матча на домашнем льду для Даниэля и Хенрика Сединов. Предыдущий рекорд был установлен на одном из матчей канадской футбольной лиги (CFL), тогда выигрыш болельщика составил $ 345 тыс.