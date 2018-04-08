Александр Овечкин признан главной звездой матча с «Нью-Джерси»

«Вашингтон Кэпиталз» в очередном матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги на домашнем льду принимал «Нью-Джерси Дэвилз» и победил со счётом 5:3 (2:1, 1:1, 2:1).

Главным героем матча стал капитан «столичных» Александр Овечкин, оформивший дубль. Овечкин провёл на льду 21 минуту игрового времени и нанёс восемь бросков по воротам.

Второй звездой встречи признан защитник «Вашингтона» Михал Кемпны, набравший 2 (1+1) очка. Тройку лучших замкнул ещё один защитник «столичных» Джон Карлсон, сделавший одну результативную передачу и заработавший показатель полезности «+4».