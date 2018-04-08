Овечкин впервые в истории НХЛ стал лучшим снайпером команды 13 сезонов подряд

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин по итогам регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги забросил 49 шайб и стал лучшим снайпером команды. Российский хоккеист стал первым в истории лиги игроком, который становился лучшим снайпером клуба на протяжении 13 сезонов подряд.

Второе место в списке снайперов «Кэпиталз» занял Евгений Кузнецов, отличившийся 27 раз. Тройку лучших замкнул Никлас Бекстрём с 21 точным броском.

Горди Хоу («Детройт Ред Уингз») и Рик Нэш («Коламбус Блю Джекетс»/«Нью-Йорк Рейнджерс») становились лучшими бомбардирами своих команд 11 сезонов кряду. Это второй результат в истории лиги.

Примечательно, что Овечкин стал лучшим снайпером «Вашингтона» в каждом из своих сезонов в лиге. В сезоне-2016/17 он разделил первое место с Ти Джей Оши.