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Винс Данн сыграет за сборную Канады на чемпионате мира — 2018

Винс Данн сыграет за сборную Канады на чемпионате мира — 2018
Хоккей / НХЛ

Защитник «Сент-Луис Блюз» Винс Данн примет участие в чемпионате мира 2018 года в Дании в составе сборной Канады, информирует журналист Лу Корац.

21-летний игрок дебютировал в НХЛ в этом сезоне и набрал 24 (5+19) очка в 75 матчах при полезности «+1» и среднем игровом времени 17.13.

Из состава «блюзменов» приглашения от сборной имеют также защитник Колтон Парайко и нападающий Джейден Шварц.

Стоит отметить, что в составе сборной Канады на чемпионат мира собираются приехать сразу несколько топ-хоккеистов, в том числе Коннор Макдэвид, Райан Ньюджент-Хопкинс, Мэтью Барзал, Джордан Эберле, Бо Хорват и Аарон Экблад.

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