Андерсон травмировал защитника «Вашингтона» Кемпны и был удалён до конца матча

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Джош Андерсон заработал удаление до конца матча в первой игре серии Кубка Стэнли с «Вашингтон Кэпиталз» (4:3 ОТ).

23-летний канадский нападающий на 18-й минуте первого периода отправил в борт чешского защитника Михала Кемпны. После столкновения чех ударился головой о защитное стекло и остался лежать на льду, после чего ему была оказана медицинская помощь, однако продолжить игру 27-летний защитник не смог.

«Во втором матче у нас не сможет сыграть защитник Кемпны, он получил травму после приёма Андерсона», — отметил после матча главный тренер «столичных» Барри Тротц.

Видео момента можно посмотреть в официальном «твиттере» NBC Sports Capitals.