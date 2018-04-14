В сборную России вызваны 17 хоккеистов для подготовки к ЧМ-2018

Штаб национальной команды вызвал на сбор для подготовки к чемпионату мира игроков, чьи команды завершили выступление в чемпионатах КХЛ и НХЛ, сообщает пресс-служба ФХР.



Это защитники: Антон Белов, Владислав Гавриков, Динар Хафизуллин, Артём Зуб (все – СКА), нападающие: Никита Гусев, Павел Дацюк, Илья Каблуков, Александр Барабанов, Сергей Плотников, Виктор Тихонов (все – СКА), Никита Сошников, Иван Барбашёв (оба – «Сент-Луис»), Антон Слепышев («Эдмонтон»), Евгений Дадонов («Флорида»), Павел Бучневич («Рейнджерс»).



Александр Радулов («Даллас») и Владислав Наместников («Рейнджерс») сначала пройдут медобследование.



Перечисленные хоккеисты прибудут на сбор в УТЦ «Новогорск» в понедельник, 16 апреля, чтобы принять участие в третьем этапе Евротура – Чешских хоккейных играх. Матчи пройдут 19 апреля (вынесенный матч Россия – Швеция – в Ярославле), 21 и 22 апреля (против Финляндии и Чехии в Пардубице).



В списках вызванных на сбор хоккеистов отсутствует ряд опытных игроков, участвовавших в ОИ-2018. Это решение штаба продиктовано необходимостью проверить на третьем этапе Евротура более молодых хоккеистов, имеющих меньший опыт выступления за национальную сборную.

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