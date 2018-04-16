Объявлен состав сборной Чехии на домашний этап Евротура

Сборная Чехии по хоккею объявила состав команды на домашний этап Евротура, который пройдёт с 19 по 22 апреля.

Вратари: Доминик Фурх («Авангард»), Павел Францоуз («Трактор»), Патрик Бартошак («Витковице»).

Защитники: Якуб Галвас («Оломоуц»), Давид Шкленичка, Михал Моравчик (оба — «Пльзень»), Марек Грбас, Лукаш Клок (оба — «Витковице»), Томаш Павелка («Спарта»), Мартин Планек, Филип Павлик (оба — «Градец Кралове»), Филип Пырохта («Бенатки-над-Йизероу»), Михал Йордан («Амур»), Адам Полашек (ХК «Сочи»).

Нападающие: Роман Червенка («Фрибург-Готтерон»), Андрей Нестрашил («Нефтехимик»), Михал Бирнер («Фрибург-Готтерон»), Доминик Кубалик («Амбри Пиотта»), Дмитрий Яшкин («Сент-Луис Блюз»), Адам Мусил («Сан-Антонио», АХЛ), Михал Ржепик («Спарта»), Матей Странски («Северсталь», Якуб Орсава («Млада Болеслав»), Мартин Каут («Динамо Пардубице»), Мартин Фрк («Детройт Ред Уингз»), Ян Ордош («Либерец»), Роман Горак («Витязь»), Филип Хытил («Нью-Йорк Рейнджерс»), Филип Хлапик («Оттава Сенаторз»), Робин Ганзл («Нефтехимик»). Филип Задина («Галифакс», QMJHL), Роберт Коусал («Давос»), Давид Штястны («Злин»), Давид Томашек («Динамо Пардубице»).