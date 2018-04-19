Дебур — о серии с «Вегасом»: это не мираж, нас ждёт настоящий экзамен

Главный тренер «Сан-Хосе Шаркс» Питер Дебур поделился ожиданиями от серии второго раунда плей-офф с «Вегас Голден Найтс».



«Я могу рассказать вам, что, когда мы играли с ними в ноябре, я всем говорил: „Это не мираж. Это настоящая команда“. Эти ребята умеют играть, умеют навязывать свою игру соперникам, они очень цепкие, и у них отличная глубина состава. Моё мнение о них не изменилось за это время. Нас ждёт настоящий экзамен», — приводит слова специалиста официальный сайт Национальной хоккейной лиги.