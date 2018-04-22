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Нападающий «Торонто» Кадри: наш ключевой игрок — голкипер Фредерик Андерсен

Нападающий «Торонто» Кадри: наш ключевой игрок — голкипер Фредерик Андерсен
Хоккей / НХЛ

Форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Назем Кадри прокомментировал исход пятого матча четвертьфинальной серии Восточной конференции, в котором его команда переиграла «Бостон Брюинз» — 4:3 (2-3 в серии).

«Мы постоянно напоминали себе, что ведём в счёте в третьем периоде выездного матча. Если бы мы были готовы к этому с самого начала, то выиграли 10 раз из 10. Нам надо было сохранять спокойствие. Ключевым игроком в команде был наш голкипер Фредерик Андерсен. Мы хорошо играли на вбрасываниях, выигрывали единоборства — сделали свою работу», — сказал Кадри.

«Торонто» обыграл «Бостон» и сократил отставание в серии до минимума
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