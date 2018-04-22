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«Торонто» обыграл «Бостон» и сократил отставание в серии до минимума

«Торонто» обыграл «Бостон» и сократил отставание в серии до минимума
Хоккей / НХЛ

В пятом матче четвертьфинальной серии Восточной конференции «Бостон Брюинз» на домашней площадке принимал «Торонто Мэйпл Лифс» и уступил — 3:4 (0:2, 2:2, 1:0). Счёт в серии: 3-2.

Победную шайбу на 12-й минуте второго периода забросил форвард гостей Джеймс ван Римсдайк, набравший 2 (1+1) очка.

Российский защитник «листьев» Никита Зайцев за 22 минуты 10 секунд на льду провёл 4 силовых приёма и заработал 2 минуты штрафа.

После четвёртой пропущенной шайбы в середине второго периода место финского голкипера «мишек» Туукки Раска в воротах занял россиянин Антон Худобин, который за 28 минут 5 секунд отразил все 8 бросков в створ.

Шестой матч серии пройдёт 24 апреля в Торонто.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 5-й матч
22 апреля 2018, воскресенье. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
3 : 4
0:2, 2:2, 1:0
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 – Браун (Мэттьюс, Хайман) – 06:36 (5x5), 0:2 – Юнссон (Кадри, Гардинер) – 10:12 (5x5), 1:2 – Бэйкс (Дебраск, Круг) – 29:45 (5x4), 1:3 – Бозак (Райлли, ван Римсдайк) – 30:36 (5x5), 1:4 – ван Римсдайк (Марнер, Бозак) – 31:55 (5x4), 2:4 – Курали (Грзелчик, Аккьяри) – 37:18 (5x5), 3:4 – Аккьяри (Шаллер, Круг) – 45:56 (5x5)
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