Ландер — об Азеведу: я люблю этого парня, счастье и гордость играть с ним

Нападающий «Ак Барса» Антон Ландер после победы над ЦСКА в финале Кубка Гагарина (4-1) похвалил одноклубника Джастина Азеведу, ставшего самым ценным игроком плей-офф.

«Мы играли все матчи единым коллективом, верили в себя, отрабатывали в защите, забивали. Отличный хоккей и хорошая победа! Азеведу? Я люблю этого парня! Просто счастье и гордость играть вместе с ним, он отличный парень и не только в хоккее, но и в жизни!

Что буду делать с кубком Гагарина? Не знаю пока… Сначала хочу увидеть семью, друзей, близких. Привезти в Швецию? Было бы шикарно, в родной город. Почему нет?» — цитирует Ландера издание «БИЗНЕС Online».

В завершившемся плей-офф на счету Ландера 12 (8+4) очков.