Торторелла: мне трудно это говорить, но победу в серии одержала лучшая команда

Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Джон Торторелла прокомментировал поражение от «Вашингтон Кэпиталз» (3:6, 2-4) в серии первого раунда Кубка Стэнли.

«Мне это трудно говорить, но победу в серии одержала лучшая команда. В ключевые моменты «Вашингтон» сыграл удачнее. Что касается нас, то мы все сделали шаг в правильном направлении, но всем нам нужно быть лучше. Это касается всей команды. В нужные моменты мы не могли правильно сыграть, не сделали важных сейвов. Наше большинство поначалу смотрелось хорошо, но затем потускнело. У них оно прибавило. Сегодня было тяжело отыграться, соперник не давал создавать большого количества моментов. Нужно отдать им должное, на протяжении серии они очень хорошо защищались. К тому же мы постоянно уступали в счёте. Так очень трудно играть», – сказал Торторелла.