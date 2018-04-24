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Ленгле: приятно видеть с трофеем КХЛ кого-то, кроме СКА и ЦСКА

Ленгле: приятно видеть с трофеем КХЛ кого-то, кроме СКА и ЦСКА
Хоккей / КХЛ

Нападающий минского «Динамо» и сборной Беларуси Шарль Ленгле прокомментировал победу казанского «Ак Барса» в Кубке Гагарина.

«Смотрел ли финал? Только один матч — последний. Очень-очень рад за моего друга Роба. Он забросил единственную шайбу в решающем поединке — это большое достижение. Клинкхаммер сумел вписаться в такой серьёзный коллектив, представляет одного из лидеров КХЛ. И мне приятно видеть с трофеем кого-то, кроме СКА и ЦСКА.

Поздравил ли Клинкхаммера? О, ещё нет. Думаю, он и так получил уйму поздравлений. Наверное, телефон разрывался, когда он пил пиво из кубка и фотографировался со своей семьёй, с двумя замечательными детьми. Так что обязательно поздравлю его чуть позже. Возможно, сегодня», — цитирует игрока официальный сайт «Динамо».

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