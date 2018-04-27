Кейн — об ударе клюшкой в лицо: это несчастный случай, я совсем не грязный игрок

Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Эвандер Кейн прокомментировал своё удаление до конца матча в первой игре полуфинала Кубка Стэнли в Западной конференции с «Вегас Голден Найтс» (0:7). Форвард «акул» на 44-й минуте матча ударил клюшкой в лицо нападающему «рыцарей» Пьер-Эдуару Бельмару.

«Я совсем не грязный игрок. Произошёл несчастный случай. Я попал в сутолоку и толкнул его клюшкой в руку. К сожалению, второй удар пришёлся выше. Конечно, я не сделал это ненамеренно и рад, что он не пострадал в том эпизоде», — цитирует Кейна официальный сайт НХЛ.

Видео момента можно посмотреть в «твиттере» NHL on NBC.