«Цюрих» стал чемпионом Швейцарии, лучший бомбардир — Фредрик Петтерссон

Клуб «Цюрих Лайонс» впервые с 2014 года стал чемпионом Швейцарии, в финальной серии одержав победу над «Лугано» (4-3). «Львы» вышли в плей-офф только с седьмого места в регулярном чемпионате.



Лучшим бомбардиром команды в плей-офф стал Фредрик Петтерссон с 15 (7+8) очками в 17 матчах. У форварда есть опыт выступлений в Континентальной хоккейной лиге за нижегородское «Торпедо» и минское «Динамо». Также чемпионом стал по выступлениями за «Барыс» форвард Линден Вей.



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