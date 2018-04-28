Кошечкин будет защищать ворота сборной России в матче со Швецией

Голкипер сборной России Василий Кошечкин начнёт в воротах матч Евротура с командой Швеции, информирует «Р-Спорт» со ссылкой пресс-службу Федерации хоккея России. Напомним, первый матч в рамках Шведских игр сборная России проиграла, уступив Финляндии в серии буллитов 2:3 Б.
Как сообщалось ранее, Кошечкин будет основным вратарём сборной России на чемпионате мира — 2018. Голкипер в феврале выиграл Олимпийские игры — 2018.
Финны близко, да не укусишь. Теперь Воробьёва подвели буллиты
Сборная России при Илье Воробьёве впервые забила больше одной шайбы и не проиграла в основное время, но всё равно уступила финнам.
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