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Кошечкин будет защищать ворота сборной России в матче со Швецией

Кошечкин будет защищать ворота сборной России в матче со Швецией
Хоккей / Евротур

Голкипер сборной России Василий Кошечкин начнёт в воротах матч Евротура с командой Швеции, информирует «Р-Спорт» со ссылкой пресс-службу Федерации хоккея России. Напомним, первый матч в рамках Шведских игр сборная России проиграла, уступив Финляндии в серии буллитов 2:3 Б.

Как сообщалось ранее, Кошечкин будет основным вратарём сборной России на чемпионате мира — 2018. Голкипер в феврале выиграл Олимпийские игры — 2018.

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Сборная России при Илье Воробьёве впервые забила больше одной шайбы и не проиграла в основное время, но всё равно уступила финнам.

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