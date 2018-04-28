Глава профсоюза КХЛ Андрей Коваленко переизбран на новый срок

Глава профсоюза игроков КХЛ Андрей Коваленко был переизбран на новый срок.
«Благодарен 102 делегатам съезда, представлявшим все клубы КХЛ и других ведущих лиг, за доверие и единогласную поддержку. Профессиональные хоккеисты поддержали курс профсоюза и делегировали мне право в ближайшие пять лет защищать их интересы. Готовлю новую программу, вносим определенные корректировки, видим резервы в нашей работе. В ближайшее время обязательно ознакомим с ними прессу», — сказал Коваленко «Чемпионату».
Ранее Федерация хоккея России сообщила, что начала разбирательство по делу в отношении Андрея Коваленко, который на матче ветеранов ударил арбитра.
«Я его ударил с левой, но клюшкой не бил!». Коваленко – о скандале с судьёй
Глава профсоюза и олимпийский чемпион считает, что кому-то было выгодно раздуть историю с избиением арбитра.