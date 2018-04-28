Глава профсоюза КХЛ Андрей Коваленко переизбран на новый срок

Глава профсоюза игроков КХЛ Андрей Коваленко был переизбран на новый срок.

«Благодарен 102 делегатам съезда, представлявшим все клубы КХЛ и других ведущих лиг, за доверие и единогласную поддержку. Профессиональные хоккеисты поддержали курс профсоюза и делегировали мне право в ближайшие пять лет защищать их интересы. Готовлю новую программу, вносим определенные корректировки, видим резервы в нашей работе. В ближайшее время обязательно ознакомим с ними прессу», — сказал Коваленко «Чемпионату».

Ранее Федерация хоккея России сообщила, что начала разбирательство по делу в отношении Андрея Коваленко, который на матче ветеранов ударил арбитра.