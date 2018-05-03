Президент «Куньлуня»: у Кинэна руки порой не доходили до главной команды

Президент и генеральный менеджер «Куньлунь Ред Стар» Райтис Пилсетниекс подвёл итоги сезона для команды.



«Спортивные результаты в этом сезоне нас не особенно радовали, но, наверное, это отчасти закономерно. Слишком уж много усилий было направлено на развитие клуба и его инфраструктуры. Видимо, мы просто не справились с огромным количеством задач, которые нужно было решать одновременно. Зато если не в спортивном, то в организационном плане этот сезон стал не просто успехом, а настоящим прорывом. За этот год наш клуб развился так, как, возможно, никогда не развивался ни один клуб. Только представьте себе: в прошлом сезоне в клубе была одна команда, а в нынешнем – семь!



Было ли приглашение Кинэна ошибкой? Нет, не было, ни в коем случае! Главную причину неудач я уже назвал – слишком большое количество задач, которые требовали одновременного решения. Майк Кинэн ведь не был только главным тренером команды КХЛ, мы пригласили его, чтобы использовать его огромный опыт в хоккейном строительстве. В работе профессионального клуба нет мелочей, поддержание порядка в раздевалке, надлежащее оборудование медицинского кабинета, четкие действия заливщиков льда и других сотрудников арены вплоть до уборщиков – на всё это обращал внимание Кинэн, всё старался выстроить по лучшим образцам. Вот поэтому, наверное, у него иногда просто руки не доходили до главной команды. Да, результаты нас разочаровали, это бессмысленно отрицать, но многие процессы Кинэну удалось наладить, и созданная при его участии инфраструктура будет развиваться», — цитирует функционера официальный сайт КХЛ.