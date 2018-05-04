Новым главным тренером «Торпедо» станет Дэвид Немировски

Дэвид Немировски станет главным тренером нижегородского «Торпедо». Об этом сообщил в «инстаграме» своего агентства известный агент Шуми Бабаев.

«Известный в недавнем прошлом игрок ЦСКА, «Барыса», «Ак Барса», питерского СКА и минского «Динамо» возглавит «автозаводцев». Последние два с половиной сезона Дэвид был спортивным директором «Адмирала», при этом постоянно находясь на тренерской скамейке клуба. За это время клуб из Владивостока, имея минимальный бюджет, дважды выходил в плей-офф. Немировски пользуется огромным уважением со стороны игроков и тренеров. Дэвид — отличный аналитик и тактик. Желаем успехов нашему другу в «Торпедо», — написал Бабаев.

Посмотреть запись также можно в «инстаграме» агентства Бабаева.

42-летний специалист последние три сезона работал спортивным директором «Адмирала», при этом находясь на тренерской скамейке клуба.