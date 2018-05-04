Череповецкая «Северсталь» заключила пробный контракт с защитником Владимиром Малевичем, который последний сезон провёл в чемпионате Казахстана, сообщает пресс-служба КХЛ.



32-летний защитник в сезоне-2017/18 выступал за клуб «Арлан». Малевич сыграл в 52 матчах регулярного чемпионата и заработал 16 (2+14) очков при показателе полезности «+19» и 42 минутах штрафа. В плей-офф Владимир сыграл 19 встреч и набрал 7 (1+6) результативных баллов при показателе полезности «+7» и восьми минутах штрафного времени.



Ранее Малевич выступал за ряд клубов КХЛ, среди которых «Нефтехимик», «Витязь», «Атлант», «Торпедо», «Сочи», «Югра» и «Амур».

«Северсталь» подписала новый контракт с Даниилом Вовченко