«Северсталь» подписала новый контракт с Даниилом Вовченко

«Северсталь» подписала новый контракт с нападающим Даниилом Вовченко, информирует пресс-служба КХЛ. Одностороннее соглашение заключено на два сезона.

В минувшем сезоне 22-летний форвард забросил 16 шайб и сделал 12 результативных передач в 55 матчах регулярного сезона при показателе полезности «-5», в 4 матчах Кубка Гагарина очков не набрал при нейтральном "+/-".

За карьеру в КХЛ Вовченко провёл 150 матчей, в которых на его счету 36 голов и 33 голевые передачи при показателе полезности «-11» и 54 штрафных минутах. Следующий сезон станет для хоккеиста четвёртым в профессиональной карьере.