Кучеров забил 6-й гол в плей-офф, отличным броском реализовав большинство

В четвёртом матче полуфинальной серии Восточной конференции «Бостон Брюинз» на домашней площадке принимает «Бостон Брюинз» (2:2, идёт второй период).

В середине первого периода заброшенной шайбой в большинстве отметился форвард гостей Никита Кучеров. Российский нападающий отличным броском с правого круга вбрасывания отправил шайбу в ворота Туукка Раска.

Для форварда «Лайтнинг» этот гол стал 6-м в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли. Всего на счету российского игрока 11 (6+5) очков в 9 матчах плей-офф.