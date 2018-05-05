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Сборная США на ЧМ-2018 в Дании всухую переиграла хозяев турнира

Сборная США на ЧМ-2018 в Дании всухую переиграла хозяев турнира
Хоккей / ЧМ по хоккею 2018

Сборная США выиграла свой второй матч чемпионата мира по хоккею, проходящего в Дании. Американцы во встрече группы B всухую переиграли команду Дании – 4:0 (1:0, 2:0, 1:0).

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Заброшенными шайбами в составе сборной США отметились Уилл Батчер, Крис Крайдер, Кэм Аткинсон и Ник Дженсен.

Видео также можно посмотреть в «Твиттере» ИИХФ.

Днём ранее обе команды выиграли свои матчи в сериях буллитов: сборная США обыграла канадцев (5:4 Б), а датчане оказались сильнее немцев (3:2 Б).

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ЧМ-2018
05 мая 2018, суббота. 21:15 МСК
Дания
0 : 4
0:1, 0:2, 0:1
США
0:1 – Батчер (Годро) – 16:06 (5x5), 0:2 – Крайдер (Райан, Хьюз) – 22:42 (5x4), 0:3 – Аткинсон (Крайдер, Дженсен) – 29:14 (5x5), 0:4 – Дженсен (Батчер, Кейн) – 54:11 (5x5)
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