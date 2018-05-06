О'Райлли: несмотря на 10:0, впечатлило то, как Южная Корея начала матч с Канадой

Нападающий сборной Канады Райан О'Райлли прокомментировал результат матча с командой Южной Кореи (10:0), в которой он забросил одну из 10 шайб своей команды.

«Несмотря на счёт, меня очень впечатлило, как сборная Южной Кореи начала матч против нас. Соперник вышел на лёд очень настроенным, вы могли видеть, какая хорошая у них рабочая этика. Нам потребовалось время, чтобы перевести игру в зону атаки», — отметил О'Райлли в интервью официальному сайту ИИХФ.

Следующий матч канадцы проведут завтра, 7 мая. Соперником станет команда Дании, начало встречи запланировано на 21:15 мск.