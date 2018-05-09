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Сошников: по своему будущему ничего не могу сказать. Любой хочет играть в НХЛ

Сошников: по своему будущему ничего не могу сказать. Любой хочет играть в НХЛ
Хоккей / НХЛ

Нападающий сборной России по хоккею Никита Сошников, который по ходу минувшего сезона был обменян из «Торонто Мэйпл Ливз» в «Сент-Луис Блюз», рассказал о планах на будущее.

«По своему будущему пока ничего не могу сказать. Общаемся, но ясность будет только после чемпионата мира. Думаю, любой игрок хочет играть в НХЛ, но нужно реально оценивать жизненные обстоятельства. Буду принимать решения летом», — передаёт слова Сошникова корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.

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