Федерация хоккея Швейцарии направила запрос в «Нэшвилл» по поводу Романа Йози

Федерация хоккея Швейцарии направила запрос в «Нэшвилл Предаторз» по поводу возможности участия игроков команды — защитников Романа Йози, Янника Вебера и нападающего Кевина Фиалы в чемпионате мира 2018 года, информирует Biick.

Издание отмечает, что трое хоккеистов дали предварительное согласие на приезд в национальную команду, теперь всё зависит от решения врачей клуба. При этом сообщается, что в сборной Швейцарии остаётся только два вакантных места в заявке. Решение о том, в пользу кого из хоккеистов будет сделан выбор, будет принято после получения результатов медообследования.