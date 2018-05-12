Словакия — Швеция — 3:4 ОТ. Видеообзор матча ЧМ по хоккею–2018

Сборная Словакии уступила команде Швеции в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею–2018, встреча завершилась в овертайме со счётом 3:4 ОТ. У словаков две победы в пяти матчах ЧМ, у шведов — пять выигранных встреч.

Посмотреть видео можно на официальном канале ИИХФ в YouTube.

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею–2018



В составе словацкой команды точными бросками удалось отметиться Томашу Юрчо, Мареку Дялоге и Ладиславу Надю. У Швеции голы на свой счёт записали Деннис Эверберг, Густав Нюквист, Якоб Де Ла Роуз и Мика Зибанеджад.