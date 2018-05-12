Австрия — Беларусь — 4:0. Видеообзор матча ЧМ по хоккею–2018

Сборная Беларуси проиграла шестой матч подряд на чемпионате мира по хоккею–2018. В матче группы А команда уступила соперникам из Австрии со счётом 0:4 (0:1, 0:3, 0:0).



Сегодняшний матч был решающим для команд. Австрийцы благодаря победе сохранили место в элитном дивизионе, а Беларусь осталась на последнем месте в группе B и вылетела в дивизион I. В составе сборной Австрии голы забросили Лейн Вивайрос, Константин Комарек, Михаэль Раффль и Доминик Цвергер.

Видео можно посмотреть на официальном канале ИИХФ в YouTube.