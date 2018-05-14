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Эффектные голы Кузнецова и Стэмкоса — в лучших моментах недели НХЛ в cлоу-мо

Эффектные голы Кузнецова и Стэмкоса — в лучших моментах недели НХЛ в cлоу-мо
Хоккей / НХЛ

Официальный сайт Национальной хоккейной лиги опубликовал лучшие моменты прошедшей игровой недели в супер слоу-мо. В подборку вошли яркие заброшенные шайбы Евгения Кузнецова, Стивена Стэмкоса и Патрика Лайне, а также жёсткие хиты Джей Ти Миллера и Райана Ривза.

Посмотреть видео можно также на официальном сайте Национальной хоккейной лиги.

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