Канада — Германия — 3:0. Видеообзор матча ЧМ по хоккею–2018

Сборная Канады оказалась сильнее команды Германии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею–2018, встреча завершилась со счётом 3:0. Таким образом, канадская команда обеспечила себе выход в плей-офф с третьего места в группе, Германия не сумела попасть в четвёрку лучших.



Сетка и календарь игр плей-офф чемпионата мира по хоккею–2018



Заброшенные шайбы на свой счёт записали Брэйден Шенн, Райан Нюджент-Хопкинс и Тайсон Джост. Сухой матч записал в актив голкипер канадской команды Дарси Кемпер.

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