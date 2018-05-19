Форсберг: сложилось впечатление, что сегодня мы играли не в Дании, а в Швеции

Нападающий сборной Швеции Филип Форсберг подвёл итоги победного матча полуфинала чемпионата мира—2018 с командой США (6:0).

«У меня сложилось впечатление, что сегодня мы играли не в Дании, а в Швеции. На трибунах было столько наших болельщиков, что сперва я не поверил своим глазам. С такой поддержкой мы просто не имели права проигрывать.

С первых же минут игра приобрела довольно активный и жёсткий темп. Соперник старался прессинговать в нашей зоне, в какие-то моменты мы даже не могли оттуда выйти. Тренеры объяснили нам, в каких компонентах нужно прибавлять. В дальнейшем мы смотрелись увереннее, одержав заслуженную победу.

Огорчения, что не удалось отличиться в столь результативном матче, у меня нет. Главное, что мы выиграли, много забили мои партнёры. Мы все работаем на команду. Сказался ли на американцах переезд из одного города в другой? Обычно такие вещи сказываются, менять арену и проводить время в дороге не слишком приятное занятие. Но лучше вам узнать это у них», — передаёт слова Форсберга корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.