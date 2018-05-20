Кузнецов: два броска у «Вашингтона» в первом периоде – так нельзя играть

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов прокомментировал исход пятого матча финальной серии Восточной конференции НХЛ с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2:3, 2-3 в серии).

«Никакого напряжения перед игрой с «Тампой» не было. Наоборот, приятное волнение, как когда-то ждёшь чего-то хорошего. Немножко медленно начали. Всего два броска за стартовый период – так, конечно, нельзя играть. Но ничего, будет для «Вашингтона» хорошим уроком. Потом постарались вернуться в игру, в принципе, получалось многое во втором и третьем периоде. Но опять не получилось забить.

Наверное, в этом причина поражения – медленный старт и то, что не реализовали моменты. Во втором периоде не хватило одного гола. Но, как говорится, если бы у бабушки был… Хотя всё равно много позитивного в нашей игре, это должно перенестись на следующий, домашний, матч», — сказал Кузнецов в интервью официальному каналу НХЛ в Youtube.