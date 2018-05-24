Хедман — о 0:7 в двух матчах: надо отдать должное Холтби, он был на пике игры

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Виктор Хедман прокомментировал поражение от «Вашингтон Кэпиталз» (0:4, 3-4) в седьмом матче финала Кубка Стэнли в Восточной конференции. «Молнии» проиграли два последних матча серии с общим счётом 0:7.

«Мы выложили на стол всё, что у нас было, в первых двух периодах. Мы имели несколько невероятных шансов, но шайба не зашла в ворота. Надо отдать должное Холтби. Он голкипер мирового класса, который был на пике своей игры в этих двух матчах. Если бы один из наших шансов превратился в гол, это была бы другая игра. Нам просто не повезло, но и это тоже хоккей. Свои голы нужно заслужить», — цитирует Хедмана официальный сайт НХЛ.