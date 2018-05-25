«Сибирь» объявила о заключении контракта с канадским форвардом Кори Эммертоном

«Сибирь» на своём официальном сайте объявила о заключении контракта с канадским форвардом Кори Эммертоном. Соглашение рассчитано на один сезон.

В минувшем сезоне 29-летний форвард выступал за швейцарскую «Амбри-Пиотту». В 40 матчах регулярного чемпионата он забросил 12 шайб и сделал 16 голевых передач. В 10 матчах турнира за «выживание» Эммертон отличился 5 раз и сделал 3 результативные передачи.

В сезоне-2014/15 выступал в КХЛ за ХК «Сочи». В общей сложности принял участие в 64 матчах и набрал 29 (17+12) очков. За карьеру в НХЛ Кори сыграл 157 матчей за «Детройт Ред Уингз», отметившись 23 (13+10) баллами.