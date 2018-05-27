Пашков: возвращение тренеров-легионеров в КХЛ – это отрыжка кризисных времён

Олимпийский чемпион Александр Пашков поделился мнением о возможном назначении Боба Хартли на пост главного тренера омского «Авангарда», а также о том, могут ли иностранные специалисты принести пользу в КХЛ.



«Меня удивляет то, что в КХЛ намечается новая мода. Несколько лет назад от тренеров-легионеров лига отказалась, теперь хлынула обратная волна. Прежде всего, в Восточной конференции, где с учётом Хартли будут работать ещё три зарубежных специалиста — Яндач из «Магнитки», Тапола из «Куньлуня», Мамбеталиев из «Барыса». Добавил бы в этот список и Немировски из «Торпедо», который, насколько я знаю, родился в Канаде.



Возвращение тренеров-легионеров – это отрыжка тех времён, когда наш хоккей переживал очевидный кризис. И дело даже не в квалификации зарубежных специалистов — она разная, а в том, что их работа не является системной и в лучшем случае приносит кратковременный результат. Самый свежий пример — Вестерлунд. Крепкий специалист, в своё время возглавлявший сборную Финляндии. Но в Уфе, получив в своё распоряжение очень интересную команду, заложить фундамент, поработать стратегически он или не сумел, или не захотел. Попытался выжать быстрый результат, не получилось, уехал — да ещё напоследок в интервью всех раскритиковал. При этом никого из молодых не вырастил — ни игроков, ни тренеров.



В Омске после всех перестановок в руководстве выбор тренера затянулся — в переходной ситуации это было неизбежно. Тем не менее в списке нынешних тренеров-легионеров как раз именно Хартли — самая бесспорная фигура, уровня Майка Кинэна. Много работал в НХЛ, брал Кубок Стэнли, не провалился со сборной Латвии. Но, повторюсь, проблема в том, сработает ли Хартли системно. Я считаю, что КХЛ и ФХР пора задуматься над введением лимита и на тренеров-легионеров. Во всяком случае в Восточной конференции он уже напрашивается», — приводит слова Пашкова Russia-Hockey.

Омская Санта-Барбара. «Авангард» остановился на Хартли? Похоже, сериал по выбору нового тренера «ястребов» подошёл к концу.