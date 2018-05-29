Тротц: «Вашингтон» сумеет ответить, потому что мы способны на большее

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Барри Тротц после поражения от«Вегас Голден Найтс» (4:6) в первом матче финала Кубка Стэнли 2018 года заявил, что рассчитывает в дальнейшем увидеть другой хоккей в исполнении своей команды.

«Я ожидаю, что мы сумеем ответить за это поражение, потому что мы способны на большее. Я считаю, что мы можем играть лучше, и это радует. Для многих ребят это был первый финал НХЛ, они получили опыт. В меня вселяет надежду знание, что в нашей игре есть другой уровень», — цитирует Тротца официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Второй матч финальной серии чемпионата НХЛ состоится послезавтра, 31 мая, в Парадайсе. Начало встречи – в 03:00 по московскому времени.