Двукратный обладатель Кубка Стэнли Клутье вошёл в тренерский штаб «Авангарда»

Тренерский штаб «Авангарда» пополнили канадский специалист, обладатель Кубка Стэнли 1996 и 2001 годов Жак Клутье, а также видеотренер Алдис Аболиньш, информирует официальный сайт омского клуба.

«С Жаком Клутье мы прошли через много лет и клубов – в АХЛ, НХЛ, «Цюрихе» и сборной Латвии. Кроме того, со мной приедет видеотренер Алдис Аболиньш, который работает в латвийской сборной. Сергей Звягин будет тренером вратарей. Это сильный специалист. Также я буду рад видеть в нашем тренерском штабе Майкла Пелино и Дмитрия Рябыкина», — цитирует главного тренера «Авангарда» Боба Хартли пресс-служба клуба.